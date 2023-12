Том Круз залюби млада хубавица - дъщеря на руски политик

В светските среди смятат, че Том Круз е започнал нова афера с Елсина Хайрова, дъщеря на депутата от Държавната дума Ринат Хайров и бивша съпруга на руския бизнесмен Дмитрий Цветков, пише DailyMail, като се позовава на свои вътрешни източници.

61-годишният актьор и 36-годишната светска дама са били забелязани заедно на парти в лондонския квартал Мейфеър, а според свидетели двамата са изглеждали много близки.

