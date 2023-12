София Вергара получи ограничителна заповед срещу преследвач, наскоро освободен от затвора

Актрисата София Вергара получи ограничителна заповед срещу мъж, който твърди, че има "романтични отношения с нея".

Вергара, известна най-вече от сериала "Модерно семейство", миналия месец подаде молба за издаване на заповедта за себе си и за сина си Маноло, след като по нейни думи 34-годишният Грегъри Аарон Браун, когото лично не познава, многократно е нахлувал в дома ѝ в Лос Анджелис, съобщава Sky News.

Actress Sofia Vergara has been granted a five-year restraining order against a man who claims he has a "romantic and familial relationship with her and her son"



Read more 🔗



https://t.co/q6hWZyzHLl