Бившият съпруг на София Вергара заживя с младото си гадже

Джо Манганиело издигна връзката си с новата си приятелка Кейтлин О'Конър на следващото ниво.

47-годишният актьор, който наскоро финализира развода си след седем години брак с 51-годишната София Вергара, се е преместил да живее с младата актрисата, след близо 3-месечна връзка. Според таблоидът TMZ двамата са много влюбени и се наслаждават на живота под един покрив.

Припомняме, че Джо Манганиело подаде молба за развод през септември миналата година, позовавайки се на обичайните "непреодолими различия". Джо получи попечителството над кучето на двойката Бъбълс при развода. Според запознати то е одобрило и новата си "съквартирантка".

Joe Manganiello and girlfriend Caitlin O’Connor move in together after Sofía Vergara divorce: report https://t.co/gAwmFD82pn pic.twitter.com/CDYeTC6uIx