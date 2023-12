Зрители побесняха заради груб гаф на финала на "Гласът на България"

Надежда Ковачева от отбора на Миро спечели титлата Глас на България през изминалата неделя, която пребори съперничката си от отбора на Мария Илиева - Димитрина Германова на финала на "Гласът на България". Третото място остана за Елена Попова от отбора на Миро, а четвърти се класира Никола Янакиев от отбора на Дара.

Именно представянето на Никола обаче, предизвика истински пожар в социалните мрежи, където по традиция активността беше в разгара си по време на целия финал на музикалния формат. Това се забелязваше особено силно при изпълнението му на песента "Sorry Seems To Be The Hardest Word", когато се случи нещо, което моментално ескалира реакциите. Музиката сякаш заглушаваше гласовете на участниците.

"Моля за другия сезон да смените тон режисьора, омръзна ми да не мога да чуя изпълнението заради музиката...", гласи един от първите коментари след изпълнението на Никола, който в един от финалните етапи пя дует и с Дара Екимова.

"И все пак Никола се представи блестящо", "Най-добрият за мен! Гласът на България!", "Браво на Никола той е различният, момичетата са добри, но са еднакви...", "Впечатляващ и много меден глас. Перфектен в изпълненията и с добро сценично поведение", гласят част от останалите мнения в мрежата.

Според голяма част от феновете на формата пък, победител този сезон е трябвало да стане именно Никола Янакиев от отбора на Дара, а гласовете в полза на момичетата са били доста съмнително завишени, пише Шоу Блиц.

И вече не само зрителите реагират на това, което се случи на сцената и пред цяла България. Няколко видни лица от родния шоубизнес споделиха мнението си в мрежата след края на музикалното шоу.

Мариана Попова отсече: "Аз съм без думи!", а под поста ѝ очаквано се включиха и много от известните ѝ приятели, сред които бе и Тони Димитрова. В дискусията под публикацията ѝ стана ясно, че приятелите на певицата подозират саботаж или умишлено нагласяване на гласовете.

Любопитна подробност е, че в хода на финала Мариана Попова, а и не само тя, агитираше със снимка и кратък номер да се гласува за Никола Янакиев. Усилията на всички обаче, се оказаха недостатъчни за това той да бъде избран за големия победител.

И други колеги на Мариана Попова в поп музиката, като Георги Христов също не спестиха мнение.

Коментар за финала направи и Илия Ангелов, който е един от телевизионните зрители, които недоволстват от липсата на български песни в ефира.