Камерън Диас със съвет към съпрузите: Спете в отделни стаи

Филмовата звезда Камерън Диас призовава съпрузите да спят в отделни брачни спални в подкаста "Lipstick on the Rim", воден от Моли Симс и Емес Гормли.



"Трябва да се приеме отделните спални между съпрузите като норма", казва Диас, докато обсъжда осемгодишния си брак с рокаджията от Good Charlotte Бенджи Мадън, когото нарича "прекрасен".

Cameron Diaz says married couples having ‘separate bedrooms, houses’ should be ‘normalized’ pic.twitter.com/wRKRpbMhFV