Коледният сезон естествено ни създава настроение за уют около телевизора, тихото прехвърчане на снега навън, пукане дървата в запалената камина. Със стотиците коледни филми, които излизат всяка година, понякога е трудно да изберем какво да гледаме.

За да ви помогнем да се ориентирате, сме ви изброили няколко, които мислим, че са сред най-добрите коледни филми на всички времена. В списъка можете да намерите както сантиментални класики, така и ориентирани към възрастни комедии и любими анимации, пише vesti.bg.

7. Santa Claus (1994)

#Bales2023FilmChallenge @bales1181



Dec 2: Someone shaves in a movie



The Santa Clause (1994) - Scott Calvin realizes he can’t avoid being Santa Claus when he shaves. pic.twitter.com/A9YMyRgKv7 — Corey Tatum aka Wrestling Snapshots (@EditPhotoGamer) December 2, 2023

Ако мисълта да видите Тим Алън в костюм на Дядо Коледа ви кара да мечтаете за захарни сливи, това е филмът за вас. Звездата от Home Improvement случайно убива Дядо Коледа и трябва да заеме неговото място. Това съвсем не е представата му за прекрасен живот, но малко по малко намира и предимствата на новата си роля.

6. Miracle on 34th Street (1947)

MIRACLE ON 34TH STREET (1947)

dir. George Seaton

starring Maureen O'Hara, John Payne,

Edmund Gwenn, Gene Lockhart,

Natalie Wood, Porter Hall, William

Frawley, Jerome Cowan and Philip Tonge pic.twitter.com/D3TDU1p1z1 — Classic Movies & TV Shows (@ClassicFilmTV) November 28, 2023

Възрастен мъж, работещ като Дядо Коледа в универсален магазин Macy's (Едмънд Гуен), твърди, че е Крис Крингъл и убеждава както невинни деца, така и най-циничните възрастни, че той е съвсем истински. Има нещо безспорно сладко в тази вечна класика, въпреки че, ако беше направен днес, главният персонаж щеше да бъде закопчан с белезници и хвърлен в затвора.

5. The Nightmare Before Christmas (1993)

Town Meeting Song - The Nightmare Before Christmas (1993)pic.twitter.com/2TxnMCRV5upic.twitter.com/EsZSfKiipw — Holiday Toons🎄 (@Holiday_Toons) December 4, 2023

Тим Бъртън и Хенри Селик може да изглеждат по-подходящи за Хелоуин, отколкото за Коледа, но майсторите на зловещата стоп-моушън празнична басня създадоха още един филм, който е истинска радост за очите.

4. Bad Santa (2003)

It's that time of year again...

Bad Santa (2003) Dir. Terry Zwigoff pic.twitter.com/XckFMPlnLX — Samuel J. May (@sjmay92) December 1, 2023

Били Боб Торнтън разпръсква яйчен алкохол в тази черна като синина комедия за един отвратителен, пиян Дядо Коледа измамник, който тръгва да обира магазини на Бъдни вечер със своя помощник елф Маркъс (Тони Кокс). Това за всички родители, които да гледат сами, след като са сложили децата да спят.

3. How the Grinch Stole Christmas (1966)

Забравете версията на Джим Кери за момент и вижте анимацията на Чък Джоунс и ще осъзнаете, че това е версията, която искате да гледате отново и отново. „Гринч мразеше Коледа - през целия коледен сезон. Сега, моля, не питайте защо, никой не знае точната причина. Възможно е обувките му да са били твърде тесни. Или може би главата му не е била завинтен точно както трябва. Но мисля, че най-вероятната причина може да е, че сърцето му е два размера по-малко."

2. Elf (2003)

Ето го и най-добрият коледен филм на века. Уил Феръл е безценен в ролята си на огромния елф, който си тръгва от Северния полюс, за да търси баща си. Проследете историята на елфа, който се завърна вкъщи за Коледа.

1. It's a Wonderful Life (1946)

“George Bailey, I’ll love you ‘til the day I die.”



IT’S A WONDERFUL LIFE (1946)



Directed by the great FRANK CAPRA



pic.twitter.com/1MB8B4yERf — Michael Warburton (@MichaelWarbur17) November 28, 2023

Ако смятате, че основното празнично нещо, на което е заложил Франк Капра е доброто настроение, гледайте го отново. Този филм е забавно, стоплящо сърцето, дълбоко и ежегодно напомняне, че празниците са нещо повече от подаръци, благодарение на ролята на Джими Стюарт като Джордж Бейли. Ако не ви е станало уютно и не сте се стоплили до финалните надписи, вероятно сте студенокръвни.