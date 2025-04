Мъж твърди, че е бил сексуално насилен на парти на Пи Диди в присъствието на Бионсе и Джей Зи

Скандалите около музикалния магнат Шон „Диди“ Комбс не стихват. В нов съдебен иск, подаден в САЩ, мъж на име Джоузеф Манзаро отправя шокиращи обвинения срещу Комбс, твърдейки, че е бил дрогиран, публично унижаван и подложен на сексуално насилие на парти, на което са присъствали световни знаменитости като Бионсе, Джей Зи и Леброн Джеймс.

Според жалбата, разгледана от списание PEOPLE, инцидентът се е случил през април 2015 г. по време на празненство за рождения ден на Кинг Комбс – син на Диди. Партито се е провело в имот на известната музикална двойка Глория и Емилио Естефан на престижния остров Стар Айлънд в Маями.

Манзаро твърди, че е бил упоен и отведен в дома, където Глория Естефан го е видяла в „видимо влошено състояние“ и е поискала да се повика линейка. По думите му, съпругът ѝ Емилио обаче я е извел от стаята и предотвратил по-нататъшни действия.

Жертвата описва как е бил отведен през подземен тунел до имението на Диди от бившата порноактриса Адрия Инглиш, също посочена като ответник по делото. В едно от най-шокиращите твърдения Манзаро разказва, че е възвърнал частично съзнание и се е оказал в стая с Джей Зи и Бионсе. Според иска певицата е реагирала с объркване и попитала защо пред нея стои „полугол мъж със секс играчка, прикрепена към лицето му“.

„Това е наказание. Диди иска той да види какво правим на доносниците“, гласи предполагаем отговор на един от присъстващите, цитиран в жалбата.

Според описанието в документа, Комбс лично е разпоредил Манзаро да бъде публично унижен. Мъжът твърди, че е бил съблечен, облечен в прашки и с кожена маска с гумена приставка, която насилствено му е била поставена в устата и заключена с цип. След това бил подложен на „унизителни и неразрешени действия“, гласи още съдебният иск.

Манзаро твърди, че по-късно е видял известния бижутер Джейкъб Арабо, но отново Емилио Естефан наредил да бъде отведен далеч от него. Втори път Глория Естефан поискала линейка, но отново, по думите на Манзаро, била заглушена от съпруга си.

Събитието е описано в документа като „извратено събиране“, в което униженията били част от своеобразна демонстрация на власт и контрол.

A new Diddy accuser claims he was sexually assaulted, raped and humiliated at a "freak-off" party in Miami -- and he says Jay-Z, Beyoncé, LeBron James and Gloria Estefan saw him in rough shape.



Details here: https://t.co/bS5tJLfAR2 pic.twitter.com/8gzaCIjFky