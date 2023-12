Парижани борят стреса с йога с кученца

Стресирани парижани комбинират релаксиращия ефект на йога с топлината от гушкане на домашен любимец в "Йога с кученца", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Сесиите включват не само упражнения върху постелката, но и пухкави кученца наоколо за галене.

Сесиите в наскоро открития Puppy Yoga Paris предвиждат 20 минути йога и 40 минути общуване с кученца.

Основателката Ела Рубински каза, че концепцията е много подходяща за Париж, където много хора живеят в малки апартаменти и работят извънредно.

"Много от нас не могат да имат кучета у дома или нямат време да ги извеждат всеки ден, така че това е възможност да прекарат известно време щастливи", каза тя пред Ройтерс.

В сесия тази седмица участваха 10 малки голдън ретривъра.

"Супер приятно и релаксиращо е и с тези сладки малки кученца, носи още повече щастие", каза 19-годишната Клара Матийо.

