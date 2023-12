Дъщерята на Джуд Лоу порасна и показа провокативна визия (СНИМКИ)

Джуд Лоу има красива и пораснала дъщеря - Айрис, която прикова вниманието по-рано този месец, като се появи на наградите за мода в "Royal Albert Hall". Тогава Айрис носеше черен изрязан топ - проектиран от Вивиън Уестууд, за "Glamour", на който беше изписана думата "SEX". Думата беше оформена от кости, които бяха прикрепени към блузата с малки верижки.

Айрис съчета горната част на тоалета с виненочервена макси пола с ниска талия. Дъщерята на Джуд и Сейди Фрост допълни външния вид с обеци от бяло злато от "Дейвид Юрман", пише dir.bg.

Подобно на своята кръстница Кейт Мос, Айрис се е появявала на много подиуми за много дизайнери като Версаче, Мисони и Роберто Кавали.

"Модата е нещо, от което винаги съм се интересувала изключително много, откакто бях по-млада, и е важна част от семейството ми", каза Айрис пред британския Vogue през 2020 г. "Баща ми винаги насърчаваше мен и моите братя и сестри да изразяваме себе си чрез нашите дрехи и изберем това, което ни хареса", допълни тя.

През 2017 г. тя беше обявена за посланик на "Burberry Beauty", както и на "Dior Beauty" в Обединеното кралство през 2021 г.

Айрис също участва в минисериала на Hulu от 2022 г., "Pistol", както и във филма от 2021 г., "I've Been Trying to Tell You".

През 2021 г. тя разкри, че получава страхотни съвети от баща си за актьорската професия.

"Репетирам за прослушвания с баща ми. Той ми дава страхотни съвети", каза тя пред "Evening Standard" по това време. "Но най-вече съм възпитавана в ценности като това винаги да бъда учтива, да идвам навреме, да бъда внимателна, да работя наистина усилено".