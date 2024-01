Почина актрисата, озвучила мама Коко във филма "Тайната на Коко"

На 90-годишна възраст почина актрисата Ана Офелия Мургия, озвучила мама Коко във филма "Тайната на Коко", съобщи АП, позовавайки се на Мексиканския национален институт по изкуствата, предава БТА.

Актрисата има дълга творческа биография. Мургия е играла в мексикански телевизионни и кино филми, както и в театъра. Позната е с участията си в 70 пиеси и 90 филма, сред които Life Sentence ("Доживотна присъда") от 1979 г. и The Queen of the Night ("Кралицата на нощта") от 1994 г. .

Ana Ofelia Murguía, the voice of great-grandmother Mama Coco, has sadly passed away at the age of 90.