Гледали сме толкова много филми със секс сцени и винаги сме се чудили как някои успяват да ни докоснат до такава степен, че сме склонни да повярваме, че са реални. Какво е нужно, за да се получи перфектната секс сцена?

Дали е чистият еротизъм, или е връзката, която се усеща между актьорите? А може би е въпрос на заснемане...

Една перфектна секс сцена зависи от много фактори, свързани с всичко изброено дотук. Може да бъде сурова и страстна, нежна и романтична, осеяна с тъга и копнеж, но винаги толкова жива, сякаш се случва наистина в този момент.

Нека разгледаме кандидатите за някои за най-добрите секс сцени в киното, подбрани от Independent. Ако сме пропуснали да гледаме някой/някои от тези филми през годините, можем да наваксаме още този уикенд.

"Не поглеждай сега" от 1973 г.

"Любов и баскетбол" от 2000 г.

"И твойта майка също" от 2001 г.

"Мълхоланд Драйв" от 2001 г.

"Изневяра" от 2002 г.

"Блу Валънтайн" от 2010 г.

"Карол" от 2015 г.

"Идолът" от 2023 г.

Източник: dnesplus.bg.