Гледали сме толкова много филми със секс сцени и винаги сме се чудили как някои успяват да ни докоснат до такава степен, че сме склонни да повярваме, че са реални. Какво е нужно, за да се получи перфектната секс сцена?
Дали е чистият еротизъм, или е връзката, която се усеща между актьорите? А може би е въпрос на заснемане...
Една перфектна секс сцена зависи от много фактори, свързани с всичко изброено дотук. Може да бъде сурова и страстна, нежна и романтична, осеяна с тъга и копнеж, но винаги толкова жива, сякаш се случва наистина в този момент.
Нека разгледаме кандидатите за някои за най-добрите секс сцени в киното, подбрани от Independent. Ако сме пропуснали да гледаме някой/някои от тези филми през годините, можем да наваксаме още този уикенд.
- "Не поглеждай сега" от 1973 г.
- "Любов и баскетбол" от 2000 г.
- "И твойта майка също" от 2001 г.
- "Мълхоланд Драйв" от 2001 г.
- "Изневяра" от 2002 г.
- "Блу Валънтайн" от 2010 г.
- "Карол" от 2015 г.
- "Идолът" от 2023 г.
Източник: dnesplus.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
Безкрайно Отчуждено Бездънно Дълбоко Лекота Свобода Простор Безтегловност ,синьото е най мистериозният ,дълбок и всеобхватен красив и уникален цвят 👤👥👤👥👤👥👥👥👸👸
00:34 03.01.2024
2 ГРЪКА АЛКЕОС
Коментиран от #19
00:36 03.01.2024
3 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
00:38 03.01.2024
4 Гръка Али Агджа
00:38 03.01.2024
5 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
Коментиран от #20
00:41 03.01.2024
6 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
Да Живее Гърция ,Гърция над Всичко
Да Пребъде Синьото 👤👥👤👥👤👥👥👥
00:44 03.01.2024
7 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
00:48 03.01.2024
8 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
00:50 03.01.2024
9 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
00:51 03.01.2024
10 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
00:54 03.01.2024
11 ГРАД КОЗОДУЙ
Коментиран от #13
01:01 03.01.2024
12 КОЗЛОДУЙСКА ГЕЙША
01:03 03.01.2024
13 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #11 от "ГРАД КОЗОДУЙ":Не става, ти си обратна резба. Трябва да пишеш, мечтая на мама кюлотите да сложа .
01:05 03.01.2024
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хирург
01:06 03.01.2024
16 ГРАД КОЗЛОДУЙ
01:13 03.01.2024
17 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
това голям кеф било с двамаРЯЗАНИ ей
01:20 03.01.2024
18 Aлфа Bълкът
Там един алфа-мъжкар се преборва с предразсъдъците си и накрая обладава едно женствено младо трансмомче.
01:24 03.01.2024
19 само питам
До коментар #2 от "ГРЪКА АЛКЕОС":отрязали си умрелия маркуч? че август мина отдавна изруууд????
Коментиран от #24
01:36 03.01.2024
20 МАГИ
До коментар #5 от "ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥":отрежи си и мъдятаКАТО искаш да си жена говедкоЛОМСКО
Коментиран от #23
01:36 03.01.2024
21 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
01:38 03.01.2024
22 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
01:39 03.01.2024
23 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
До коментар #20 от "МАГИ":А с какво ще те оправям ма ,свинке
Коментиран от #26
01:40 03.01.2024
24 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥
До коментар #19 от "само питам":Що ,искаш да ми го лапнеш ли
Коментиран от #25
01:42 03.01.2024
25 само питам
До коментар #24 от "ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥":ТЪРСЯ НЕЩО ДА СЛОЖА НА СКАРАТА , ЧЕ АКО СИ ГО ОТРЯЗАЛ ВЕЧЕ ДА ГО ПЕКНА И ПОХАПНА , КОШ КАЖЕШ ПЕДЕРАСЧЕЕ?
НАЛИ ЖЕНА ЩЕ СТАВАШ ?
И РОШАВИТЕ СИ МЪДЯда РЕЗНЕШ , ТЯХ ВЪВ ГЪЗЪси ГИ ЗАВРИ БУХААААА
01:45 03.01.2024
26 МАГИ
До коментар #23 от "ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥":ЩЕ ГЛЕДАШ КАК ОНЯ ОТ ГРАД КОЗЛОДУЙ Я РАБОТИ АНАЛНО ПА ТИ ЩЕ СЕ РЪГАШ С КОЧАН ОТ ЦАРЕВИЦА БЕ ГЕЙЧЕ МИРИЗЛИВО
01:46 03.01.2024