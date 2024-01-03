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Най-добрите секс сцени в киното

3 Януари, 2024 00:30 604 26

Най-добрите секс сцени в киното

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Ето в кои филми могат да бъдат гледани

Най-добрите секс сцени в киното - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Гледали сме толкова много филми със секс сцени и винаги сме се чудили как някои успяват да ни докоснат до такава степен, че сме склонни да повярваме, че са реални. Какво е нужно, за да се получи перфектната секс сцена?

Дали е чистият еротизъм, или е връзката, която се усеща между актьорите? А може би е въпрос на заснемане...

Една перфектна секс сцена зависи от много фактори, свързани с всичко изброено дотук. Може да бъде сурова и страстна, нежна и романтична, осеяна с тъга и копнеж, но винаги толкова жива, сякаш се случва наистина в този момент.

Нека разгледаме кандидатите за някои за най-добрите секс сцени в киното, подбрани от Independent. Ако сме пропуснали да гледаме някой/някои от тези филми през годините, можем да наваксаме още този уикенд.

  • "Не поглеждай сега" от 1973 г.
  • "Любов и баскетбол" от 2000 г.
  • "И твойта майка също" от 2001 г.
  • "Мълхоланд Драйв" от 2001 г.
  • "Изневяра" от 2002 г.
  • "Блу Валънтайн" от 2010 г.
  • "Карол" от 2015 г.
  • "Идолът" от 2023 г.

Източник: dnesplus.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    1 0 Отговор
    Синьото е единственият цвят ,който запазва собствената си стойност ,с смесването на други цветове ,синьото винаги се запазва
    Безкрайно Отчуждено Бездънно Дълбоко Лекота Свобода Простор Безтегловност ,синьото е най мистериозният ,дълбок и всеобхватен красив и уникален цвят 👤👥👤👥👤👥👥👥👸👸

    00:34 03.01.2024

  • 2 ГРЪКА АЛКЕОС

    1 0 Отговор
    Магаре съм си ,Чичо ми казваше детето в един човек не умира никога моето момиче ,а синьото е Женски Цвят ,гордея се че съм Красива Жена вече 👤👥👸

    Коментиран от #19

    00:36 03.01.2024

  • 3 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    1 0 Отговор
    Заминавам за Атина, Панкриати Вирона там се чувствам прекрасна и трансформирана Жена 👤👥👸 ,и никой няма да чуе за Мене нищо ,година ,две четири напред ......

    00:38 03.01.2024

  • 4 Гръка Али Агджа

    3 1 Отговор
    Путлер прилича на Доби от Хари Потър.

    00:38 03.01.2024


  • 5 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    2 0 Отговор
    Искам да свърша в сливата на Деси Кадънката ,тя знае кой съм ,и коя е 😉 , искам да те оправя в устата между сиските ти и да свърша в сливата между краката ти ,и да ти направя едно красиво момиченце ,защото много те обичам уважавам и харесвам Деси Кадънке

    Коментиран от #20

    00:41 03.01.2024

  • 6 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    1 1 Отговор
    Синьото е Гърция 👤👥👤👥👤👥👥
    Да Живее Гърция ,Гърция над Всичко
    Да Пребъде Синьото 👤👥👤👥👤👥👥👥

    00:44 03.01.2024

  • 7 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    1 0 Отговор
    Най ми допада и харесва да съм гола Жена ,отдолу между краката на Мирела Недялкова и да я лижа по сливата с език ,докато мъжа и ме оправя в моята слива между краката ми ,харесвам еротичен бисексуален триъгълник на голо да ми се прави ,АЗ да съм по средата гола между мъжа и жената ,втората легнала успоредна в бисексуалният Триъгълник

    00:48 03.01.2024

  • 8 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    1 0 Отговор
    Да Живее Бисексуалният Секс и Синьото 😉👤👥👥👥👤👥👥👥

    00:50 03.01.2024

  • 9 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    2 0 Отговор
    Искам Венелина Маринова да ми удари една ръчна и устна и да свърша в сливата между краката й, да я забременя с едно момиченце защото много я харесвам и уважавам

    00:51 03.01.2024

  • 10 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    2 0 Отговор
    Откакто спрях да пия алкохол една година, съм НОРМАЛЕН ГЕЙ и Пасивен Хомосексуалист ,бисексуална Лесбийка съм дори и преживявам свирепата реалност с порно и фетиши ,и съм страшно много логичен и трезво мислещ ,Аз съм Транс джендър Транс Жена затворена в мъжко тяло ,и ще се трансформирам и почувствам истинска Жена в Вирона Панкриати Атина 👸

    00:54 03.01.2024

  • 11 ГРАД КОЗОДУЙ

    3 1 Отговор
    Нощем мечтая за рунтавата катерица на Вен. Мар.

    Коментиран от #13

    01:01 03.01.2024

  • 12 КОЗЛОДУЙСКА ГЕЙША

    3 0 Отговор
    Хора да ви се оплача, на новата година Стамат магарето и Иван нереса ми сложиха в шоко фабриката пиратка и фойерверка. Станах като самосвал ○○ Сега съм в Пирогов .Не стига, че Господ ме е направил глух и инсулт. Ами и тези двамата.

    01:03 03.01.2024

  • 13 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГРАД КОЗОДУЙ":

    Не става, ти си обратна резба. Трябва да пишеш, мечтая на мама кюлотите да сложа .

    01:05 03.01.2024

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хирург

    3 1 Отговор
    Има статия във "Факти" за PornHub, не знам защо тук се занимавате с глупости. Още повече, че сайтът е международно признат за един от най-посещаваните за тоя вид филми. Разбира се, че има и пълнометражни, да не говорим, че, за разлика от изброените в тази статия, там актьорите и актрисите са професионалисти в областта си.

    01:06 03.01.2024

  • 16 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    ВЕНЕЛИНО вместо да пишеш неща от които не разбираш... търчи при Шефа си да му надуеш масуря,че ще останеш без заплата...

    01:13 03.01.2024

  • 17 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    ей хора,ас си имам мой клип, как двамаМангала ми масажират простата...и ме плю.щят като за световно...скоро ще го пусна в мрежата...
    това голям кеф било с двамаРЯЗАНИ ей

    01:20 03.01.2024

  • 18 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Играчка-плчка е най-добрата секс сцена.
    Там един алфа-мъжкар се преборва с предразсъдъците си и накрая обладава едно женствено младо трансмомче.

    01:24 03.01.2024

  • 19 само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГРЪКА АЛКЕОС":

    отрязали си умрелия маркуч? че август мина отдавна изруууд????

    Коментиран от #24

    01:36 03.01.2024

  • 20 МАГИ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥":

    отрежи си и мъдятаКАТО искаш да си жена говедкоЛОМСКО

    Коментиран от #23

    01:36 03.01.2024

  • 21 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    ХОРА , На мен от радиaцията постоянно ми е омeкнaл, ама откакто почнах да го пoeмaм oтзaд, редовно получавам aнaлни opгaзми...

    01:38 03.01.2024

  • 22 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    страшно много хора очакват с НЕТЪРПЕНИЕ моите коментари и ги четат а и не пиша простотии а дълбоко проникновени ФИЛОСОФСКИ размисли

    01:39 03.01.2024

  • 23 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "МАГИ":

    А с какво ще те оправям ма ,свинке

    Коментиран от #26

    01:40 03.01.2024

  • 24 ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "само питам":

    Що ,искаш да ми го лапнеш ли

    Коментиран от #25

    01:42 03.01.2024

  • 25 само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥":

    ТЪРСЯ НЕЩО ДА СЛОЖА НА СКАРАТА , ЧЕ АКО СИ ГО ОТРЯЗАЛ ВЕЧЕ ДА ГО ПЕКНА И ПОХАПНА , КОШ КАЖЕШ ПЕДЕРАСЧЕЕ?

    НАЛИ ЖЕНА ЩЕ СТАВАШ ?

    И РОШАВИТЕ СИ МЪДЯда РЕЗНЕШ , ТЯХ ВЪВ ГЪЗЪси ГИ ЗАВРИ БУХААААА

    01:45 03.01.2024

  • 26 МАГИ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "ГРЪКА АЛКЕОС 👤👥👤👥👤👥👤👥👥":

    ЩЕ ГЛЕДАШ КАК ОНЯ ОТ ГРАД КОЗЛОДУЙ Я РАБОТИ АНАЛНО ПА ТИ ЩЕ СЕ РЪГАШ С КОЧАН ОТ ЦАРЕВИЦА БЕ ГЕЙЧЕ МИРИЗЛИВО

    01:46 03.01.2024