Смъртоносен паяк с прякор "Херкулес" постави рекорд за най-голям екземпляр (СНИМКА)

Със зъби, които могат да пробият човешки нокът, най-големият мъжки екземпляр от най-отровните паякообразни в света намери нов дом в Австралийския парк за влечуги, където ще помага за спасяването на животи, след като е бил открит случайно, предаде Асошиейтед прес.

Смъртоносният Сиднийски фуниевиден паяк, наречен "Херкулес", е бил намерен на централното крайбрежие на около 80 километра северно от Сидни и първоначално е бил предаден в местна болница, се посочва с изявлението, направено от парка.

Скоро той е бил взет от експерти по паяците, които са установили, че това е най-големият мъжки екземпляр, намерен и предаден от обществеността в Австралия.

Паякът е с размери 7,9 сантиметра от крак до крак, надминавайки предишния рекордьор на парка от 2018 г. - друг мъжки фуниевиден паяк, наречен "Колос".

A deadly Sydney funnel-web spider dubbed “Hercules,” found in Australia, has been declared the largest male specimen of the world’s most venomous arachnid. https://t.co/mb4a7xD8jU