Джилиан Андерсън впечатли с рокля, покрита с бродирани вагини (ВИДЕО)

В Наградите "Златен глобус" в неделя, роклята на Джилиан Андерсън в цвят слонова кост, без презрамки, падаща на пода, направи особено впечатление.

На пръв поглед шикозното творение на Габриела Хърст от вълна и коприна олицетворява стария холивудски блясък, но при по-детайлен поглед се разкрива подривна нотка: добавянето на десетки бродирани вагини, пришити върху полата.

В разговор с Deadline преди церемонията звездата от The Fall насърчи хората да разгледат по-отблизо тоалета ѝ. „Върху него има вагини“, обяви тя.

Gillian Anderson was literally serving cunt last night at the Golden Globes.



What a Queen. pic.twitter.com/4iWcYfSUb6 — Julie S. Lalonde (@JulieSLalonde) January 8, 2024

Съчетана със сребриста метална чанта от Aquazzura и скъпоценни камъни от Chopard, роклята предизвика дебат в социалните медии, като някои потребители на X спекулираха с избора на звездата — обявен като “сътрудничество” между актрисата и дизайнерката Габриела Хърст — беше мълчаливо изявление в подкрепа на репродуктивните права на жените.

Gillian Anderson was giving us sex education with her dress #GoldenGlobes https://t.co/gdwHAa6qsk pic.twitter.com/dfHAUZrAW7 — E! News (@enews) January 9, 2024

Самата Андерсън обясни пред британския Vogue, че „Тъй като присъствието ми в Instagram подчертава йонис (санскритската дума за утроба или вагина), откакто „Сексуално образование“ тръгна по Netflix и с мантрата на моята уелнес безалкохолна напитка G-Spot, за да „приоритизирам удоволствието“, исках да внеса този елемент в дизайна… Толкова съм доволна, че Габриела се справи с предизвикателството!“

И наистина е било предизвикателство. Според актрисата бродирането на всеки мотив е отнело по 3,5 часа, което е общо около 150 часа. Андерсън вече е заявявала възхищението си от творенията на марката Gabriela Hearst. Хърст каза на New York Times, че актрисата е нейната муза, добавяйки: „Тя е толкова секси, толкова силна: Образът на интелигентна красота.“

We are absolutely *obsessed* with @GillianA's Golden Globes dress. Zoom in if you can't immediately see why. pic.twitter.com/3Yt1Vw2MyN — Vagina Museum (@vagina_museum) January 8, 2024

Роклята на Андерсън имаше още едно революционно допълнение към червения килим. Джобове. “Толкова е удобно” каза тя пред Extra TV пред хотел Бевърли Хилтън в Лос Анджелис, където се проведе церемонията. “От двете страни има джобове, за да поддържат ръцете ми топли.”

Източник: edition.cnn.com