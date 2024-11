Пубертетът започва все по-рано и екранното време играе значителна роля

Сред списъка със здравословни проблеми, които COVID причинява на населението по света, един от най-объркващите е увеличаването на броя на децата, които изпитват т.нар. идиопатичен преждевременен пубертет - необичайно ранно начало на пубертета.

Повече от едно проучване забеляза скока в броя на тези обикновено редки състояния, подчертавайки потенциалната връзка между вируса и причината за ранното юношество.

Проучване на изследователи от университета Gazi и градската болница в Анкара в Турция предполага, че то може изобщо да няма нищо общо с инфекцията. По-скоро за това може да е виновно времето, прекарано по време на карантините в скролване чрез смарт устройствата в продължение на часове, сочи изследването.

В две отделни проучвания, публикувани през 2023 г., изследователите излагат невръстни мъжки и женски плъхове на светлината, излъчвана от LED екрани, като установяват, че тези, които се къпят в синята светлина за по-дълги периоди, показват признаци на зрялост по-рано от останалите.

„Установихме, че излагането на синя светлина, достатъчно, за да промени нивата на мелатонина, е в състояние да промени и нивата на репродуктивните хормони и да предизвика по-ранна поява на пубертета при нашия модел плъхове. Освен това, колкото по-дълго е излагането, толкова по-рано настъпва“, обясни ендокринологът от университета Гази и водещ автор Айлин Килинч Угурлу, когато бяха разкрити първоначалните резултати на екипа върху женски плъхове.

Въпреки че резултатите не могат да определят категорично защо все повече деца по света изпитват ранен пубертет, това е откритие, което трябва да се вземе на сериозно, тъй като ставаме все по-зависими от персонализираните цифрови технологии.

Статистически погледнато, повечето от нас започват да изпитват радостите (и ужасите) на пубертета на 12-годишна възраст, по средата на кривата, която се простира от 9 до 14 години при момчетата и от 8 до 13 години при момичетата.

Преждевременният пубертет при момичетата се определя като признаци на вторични полови белези, които се появяват преди 8-годишна възраст. За момчетата това е 9-годишна възраст. Колко точно деца обхваща това, е трудно да се каже със сигурност, тъй като мерките за разпространението на състоянието варират значително по света.

Причините за ранното покачване на хормоните също са загадка. Като се изключат формите на рак или други нарушения на нервната система, голяма част от тях са идиопатични, т.е. просто няма очевидна причина.

Така че, когато броят на момичетата, които съобщават за идиопатична форма на преждевременен пубертет в Турция, скача от 25 през април 2019 г. на 58 през март 2020 г., изследователите са в недоумение, като предполагат, че вината може да е различна - от висококалорични храни до страх от пандемия.

Една от интригуващите възможности е рязкото увеличаване на използването на смарт устройства. Или, по-точно, значителното увеличаване на времето, прекарано под въздействието на синята светлина, излъчвана от нашите телефони и таблети всеки ден.

Тъй като сме дневни животни, еволюцията е формирала телата ни така, че да възприемат синия оттенък на дневната светлина като основно време за бодърстване, а по-слабото сияние на зората, здрача и вечерта - като идеално за почивка. Тази връзка може да е толкова дълбоко заложена във функционалността ни, че всяко сериозно нарушение на модела може да повлияе на здравето ни по дълбок начин, най-вероятно чрез нарушаване на прилива на хормона, наречен мелатонин.

Макар че той обикновено се възприема като химикал, който ни помага да заспим вечер, потискането на мелатонина в решаващ момент от развитието ни може също така да подскаже на организма, че е време за увеличаване на хормоните, които подготвят организма за пубертета.

Използвайки плъхове като по-удобен обект на изследване, екипът изследователи демонстрира, че тази хипотеза може да има много предимства.

Мъжките и женските плъхове, изложени на синя светлина с относително по-голямо времетраене всеки ден, не само са преминали през своята гризаческа версия на пубертета на относително по-ранна възраст от връстниците си, но и са имали по-ниски нива на мелатонин и по-високи нива на репродуктивни химически сигнали като естрадиол и лутеинизиращ хормон.

Това не означава, че други фактори също не могат да играят важна роля. Биологията на пубертета е изключително сложна, което оставя много възможности за най-различни влияния, които да определят времето на юношеството при хората.

„Тъй като това е изследване върху плъхове, не можем да сме сигурни, че тези резултати ще се повторят при деца, но тези данни предполагат, че излагането на синя светлина може да се разглежда като рисков фактор за по-ранно настъпване на пубертета“, обяснява Угурлу през 2022 г.

Това изследване е публикувано в The Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology и Frontiers in Endocrinology.