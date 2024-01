Дуа Липа има ново гадже - певицата се среща с актьор (ВИДЕО)

Дуа Липа се среща с британския актьор Калъм Търнър, съобщава Page Six.

Певицата и горещият актьор, който в момента се появява в две големи холивудски продукции – бяха забелязани да танцуват на афтърпарти в Лос Анджелис.

„Ново е, но те са луди един по друг“, казва източник на изданието и добавя, че тя е била "на премиерата на „Момчетата в лодката“, за да го подкрепи".

