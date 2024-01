Днес е „синият понеделник”: Защо това е най-депресиращият ден в годината?

"Синият понеделник" (Blue Monday) е обявен за най-депресиращият ден от годината. И да, тази тенденция е свързана до голяма степен с работата и бизнеса.

През 2005 г. британската компания Sky Travel започна да обозначава третия понеделник на януари всяка година като "Син понеделник". Компанията твърди, че това е денят, в който нивата на щастие падат до най-ниските си стойности за годината.

Според доцента по психиатрия Самър МакКътчън туристическата компания използва този маркетинг трик, за да "увеличи растежа на бизнеса, като твърди, че е намерила най-депресиращия ден в годината и се надява, че ще насърчи клиентите да пътуват повече през това време".

Не е ясно как да накараш хората да се чувстват по-нещастни може да направи по-добри бизнес резултати, но ще оставим на вас да прецените, като само ви кажем, че Sky Travel вече не работи. Този трик обаче беше доста успешен в привличането на вниманието към себе си, тъй като наследството на "Синия понеделник" в крайна сметка надживя компанията.

