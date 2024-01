Китайски учени успешно клонираха макак

Китайски учени успяха да клонират макак резус, който е вече на две години и е в добро здравословно състояние, предаде АФП.

Специалистите са усъвършенствали техниката, с която през 1996 г. беше създадена овцата Доли.

Клонирането на примати е трудна задача и в продължение на години учените не успяваха да се справят с нея.

Изследователите се надяват, че новата техника, при която се използва плацента, ще доведе до създаването на идентични макаци резус за целите на медицинските изследвания.

If cloning animals is to become a scientifically useful technology, then better ways of doing it will be needed.



A new technique used by scientists in China could make the process easier https://t.co/F2kCY5JY6x 👇