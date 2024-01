Ирина Шейк на вечеря с Том Брейди - отново ли са заедно? (СНИМКА)

Ирина Шейк и Том Брейди отново са забелязани заедно. Руската супермоделка и американският спортист прекараха вечерта в ресторант Brasserie Fouquet в Ню Йорк, съобщава TMZ, цитиран от БГНЕС.



Двойката, за която се смята, че има връзка от миналото лято, е прекарала около два часа в заведението, но без да демонстрират близост.

Tom Brady and Russian supermodel Irina Shayk on a date last night in New York pic.twitter.com/ucOg8ISh2G