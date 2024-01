София Вергара след развода с Джо Манганиело: "Продължих напред"

София Вергара разкри какъв е животът ѝ през последните шест месеца, след като се раздели с втория си съпруг Джо Манганиело след седем години брак.

"Продължих напред", беше коментарът на 51-годишната латина по отношение на развода ѝ. С днешна дата тя, освен като актриса, се изявява и като съдия в състезанието "America's Got Talent".

Sofia Vergara discusses life amid divorce from second husband Joe Manganiello: 'I've been moving on' https://t.co/QE2C9760ye pic.twitter.com/ufjsJsL4o0