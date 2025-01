Джесика Алба и съпругът ѝ се развеждат след 16 години брак

Според информации, публикувани от TMZ, известната актриса Джесика Алба и съпругът ѝ Кеш Уорън са на прага на развод след 16 години семеен живот. Двойката, която дълги години бе символ на стабилност и сплотеност в шоубизнеса, изглежда преминава през един от най-трудните си моменти.

Алба, на 43 години, и Уорън, на 45, се запознават през 2004 г. в канадския град Ванкувър, докато актрисата снима супергеройския филм "Фантастичната четворка". Джесика изиграва ролята на Сю Сторм, докато Уорън работи като асистент на режисьора. Тяхната връзка започва като приказка, а през май 2008 г. двамата сключват брак.

Днес те са родители на три деца: дъщерите Хонор (16 г.) и Хейвън (13 г.) и син Хейс (7 г.). Въпреки слуховете за проблеми, семейството наскоро отпразнува рождения ден на най-малкия си син. На 7 януари те демонстрираха единство по време на тържеството за Хейс.

В последните месеци феновете на Алба забелязаха намеци за промени в личния ѝ живот. На Нова година актрисата публикува загадъчно послание в Instagram, където описа 2024 г. като година, изпълнена с „връзки, израстване, приключения, смях, мир, сестринство, трансформация, прераждане, радост и много любов“.

През септември 2021 г. Джесика Алба, основателка на успешната компания The Honest Company, говори пред PEOPLE за усилията си да балансира между семейния живот, кариерата и брака си с Уорън. По онова време тя подчерта, че двамата често споделят нуждите си и се опитват да дават приоритет на връзката си.

„По различно време имахме различни нужди“, обяснява Алба. „Когато имахме деца, аз казах: ‘Имам нужда да излезем на среща веднъж седмично.’ А той ми отговаряше: ‘Имам нужда от теб да си с нас през уикендите и да не работиш.’ Често трябваше да комуникираме преди нещата да стигнат до точката на невъзвратимост.“

Тя добавя, че не вярва в тайни формули за успешен брак, но двамата постоянно работят върху връзката си.

През юли 2021 г. Алба откровено сподели за трудностите на брака в интервю в Instagram поредицата на Катрин Шварценегер-Прат "Before, During & After Baby": „Чувствам, че той често остава на заден план. Но не е само той – това сме ние“, призна актрисата. „Когато прекарваме време заедно и наистина се наслаждаваме един на друг, това е ‘нашето време’ и ме зарежда. Но е трудно. Почти невъзможно.“

Алба отбелязва, че в началото на връзката всичко е „розово“ през първите две години и половина, но след това връзката се променя: „Ставате като съквартиранти. Просто изпълнявате отговорностите си.“

Въпреки че сега нещата са стигнали до крайната си точка, Джесика Алба неотдавна отпразнува годишнината на брака си с трогателна публикация в Instagram през май 2024 г. Тя сподели снимки от различни моменти през годините и написа: „Гордея се с нас, че стигнахме дотук. Няма правила или напътствия, които да те подготвят за това какво значи да се посветиш на някого и да избереш да бъдете семейство.“

„През трудното и лесното винаги сме намирали път един към друг и сме се избирали отново и отново“, добавя тя.

Дали наистина връзката на Алба и Уорън е приключила, или двамата ще успеят да преодолеят трудностите, времето ще покаже.