София Вергара и Люис Хамилтън: Това ли е новата звездна двойка? (СНИМКИ)

52-годишната актриса София Вергара предизвика слухове за нова романтична връзка със седемкратния шампион от Формула 1, Люис Хамилтън, след като двамата бяха забелязани заедно на обяд в Ню Йорк.

Вергара, сияеща и усмихната, се присъедини към британския пилот и група приятели в ресторант в сърцето на Голямата ябълка. По време на двучасовото събиране актрисата и Хамилтън седяха един до друг, създавайки впечатление за особена близост.

