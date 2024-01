Вдовицата на Хю Хефнър: Да спиш с 80-годишен си има цена

37-годишният модел Кристъл Хефнър бе последната съпруга на създателя на Playboy империята Хю Хефнър. Двамата бяха женени от 2012-а до смъртта на издателя през 2017-а, когато той бе на 91 години.

Седмица преди излизането на мемоарната ѝ книга Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Само добри неща: Оцеляването в Playboy и намирането на себе си) Кристъл повдига завесата относно живота ѝ като Плеймейт.

Пред списание „Пийпъл“ тя откровено признава, че никога не е била влюбена в съпруга си.

Crystal Hefner admits she was never ‘in love’ with late husband Hugh https://t.co/4CNodfSZDO pic.twitter.com/3eGOstrwsJ — Page Six (@PageSix) January 18, 2024

През октомври 2008 г., когато е на 21, тя е поканена да живее в имението Playboy, а няколко месеца по-късно започва връзката ѝ с Хефнър.

„По онова време си мислех, че съм на върха. Мислех, че ако харесвам всичко, което той харесва, ако правя всичко, което иска от мен, тогава ще съм фаворитката. И аз бях, но изгубих себе си в този процес“ – споделя Кристъл.

Crystal Hefner says life with Hugh Hefner was no ‘fantasy’: ‘Having to sleep with an 80-year-old, there’s a price’ https://t.co/24dNhm2EnQ pic.twitter.com/IlT3Uf65Ne — New York Post (@nypost) January 18, 2024

Хефнър ѝ предлага брак на Бъдни вечер 2010 г. Тя приема с неохота и прекратява годежа само 5 дни преди сватбата през юни 2011 г.

След кратка връзка с друг мъж тя се завръща при Хефнър и на 31 декември 2012 г. става третата му съпруга.

The Playboy founder’s third and final wife has written a new memoir, detailing the misogyny she endured while married to Hugh Hefner and living at the Playboy mansion. https://t.co/SMmstzATrr — New York Magazine (@NYMag) January 19, 2024

Кристъл разкрива колко рестриктивен е бил животът в имението. Всички жени е трябвало да бъдат с лак за ноктите в неутрален цвят, френският маникюр не е бил позволен. Хефнър ѝ е правил забележка, ако в корените на изрусената ѝ коса започне да се вижда истинският кафяв цвят.

„По онова време това ми се струваше нормално“ – споделя плеймейтката.

Освен всичко друго, в имението било и доста мръсно. Имало мухъл и като цяло било запуснато.

„Птиците в къщата умираха от жажда и това е добра аналогия за жените, живеещи там. Животните бяха толкова депресирани и тъжни. Всичко беше илюзия. Честно казано, дори не знам дали бях щастлива“ – признава Кристъл Хефнър.

Източник: ladyzone.bg