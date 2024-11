5-те най-шокиращи признания в мемоарите на Мелания Тръмп

След като Доналд Тръмп спечели президентските избори с над 270 електорални гласа, той и съпругата му, Мелания Тръмп, ще се завърнат в Белия дом. Мелания, известна със своята сдържаност, остана далеч от светлината на прожекторите по време на предизборната кампания. Въпреки че не беше толкова ангажирана в кампанията му за преизбиране, както беше първия път, Мелания наистина направи смел избор, когато публикува едноименните си мемоари на 8 октомври, 2024 г. Книгата може да не дава всички интимни подробности за брака ѝ с новоизбрания президент, но тя със сигурност прави някои шокиращи признания, които може да променят начина, по който хората я виждат.

Melania Trump releases video for her new memoir ‘Melania.’



“Writing this memoir has been a deeply personal and reflective journey for me. As a private person who has often been the subject of public scrutiny and misrepresentation, I feel a responsibility to clarify the facts.” pic.twitter.com/SS3mxlxqOK