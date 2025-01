Бивш модел на Playboy отговори на хейтърите за фигурата й

Американската актриса и бивш модел на Playboy Кендра Лий Уилкинсън отговори в Instagram на критиките на хейтърите за фигурата ѝ.

39-годишният модел сподели своя снимка пред огледалото в тесен клин, спортно горнище и тениска.

В публикацията Уилкинсън се обърна към критикарите си със следната фраза: „Да, напълнях. Да, остарявам. Да, не съм същото момиче, което бях. За първи път от много време се чувствам добре и психически здрава". Тя помоли хейтърите да я оставят на мира. „За тези, които не харесват моята фигура и 39-годишно лице, моля, знайте, че съм щастлива“, каза знаменитостта.

Родената през 1985 г. в Далас дама стана известна като една от приятелките на Хю Хефнър и с ролята си в риалити телевизионния сериал The Girls Next Door (2005–2009), в който бе документиран нейният живот в имението Playboy. След това тя участва в собствените си риалити шоута, Kendra (2009–2011) и Kendra on Top (2012–2017).

След четиригодишна пауза от телевизията, Уилкинсън възобнови кариерата си като агент по недвижими имоти и се фокусирано върху собственото си шоу за недвижими имоти Kendra Sells Hollywood (2021–2023), което продължи два сезона.