Борис Джонсън вбесил кралица Елизабет II, когато кучето му убило един от лебедите ѝ

В новата книга “Създаването на крал: Крал Чарлз III и съвременната монархия” авторът Робърт Хардман пише, че домашният любимец на бившия премиер Борис Джонсън, порода Джак Ръсел, е убил един от лебедите на кралица Елизабет в градините на Бъкингамския дворец. За капак Джонсън решил, че не трябва да си направи труда да каже на монарха за случилото се.

59-годишният Джонсън беше министър-председател на Обединеното кралство и лидер на Консервативната партия от 2019 г. до 2022 г., припомня PageSix.

През 2020 г., когато пандемията от COVID-19 блокира Англия, кралицата приветства Джонсън да използва градините на Бъкингамския дворец за разходки с тогавашната си годеница Кари и новородения им син Уилфред, който се роди през април същата година.

“По време на една такава разходка, за ужас на Джонсън, Джак Ръселът на Кари - Дилин, нападна и уби лебед близо до езерото на двореца,” Хардман пише.

