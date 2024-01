Ариана Гранде е начело на класацията на "Билборд" за сингли

Певицата Ариана Гранде оглави класацията на "Билборд" за сингли с Yes, And?, съобщи сайтът на изданието, предава БТА.

Парчето е пилотното от предстоящия седми албум на Гранде - Eternal Sunshine, за чието излизане беше обявено на 17 януари. Планирано е да бъде на пазара на 8 март.

‘yes, and?’ by Ariana Grande officially debuts at #1 on the Billboard Hot 100.



It becomes her 8th #1 hit. pic.twitter.com/ZecKD6Xp4Y