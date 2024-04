Тейлър Суифт влезе в списъка с милиардери на "Форбс"

Певицата Тейлър Суифт се присъедини към Илон Мъск в класацията на най-богатите хора в света, съобщи Би Би Си, предаде БТА.

Американската поп звезда влезе за първи път в списъка на милиардерите на сп. "Форбс" със състояние, оценено на 1,1 милиарда долара.

В класацията намери място и създателят на Чат Джи Пи Ти Сам Олтман с 1 милиард долара.

Taylor Swift secures her spot on the Forbes 2024 billionaires list, a historic first for a musician achieving that status through music and performance alone.



