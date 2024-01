Ръкопис на "Lovely Rita" на Бийтълс, оценен на 650 хил. долара, се предлага на търг

Ръкопис на текста на песента Lovely Rita от "Бийтълс" ще бъде предложен на търг по време на 56-ия Калифорнийски международен панаир на антикварните книги от 9 до 11 февруари в Сан Франциско, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Ведрата любовна песен е от втората страна на албума Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Тя е за измислена продавачка на билети. Това е първият ръкопис на текста. Оценен е на 650 000 щатски долара.

