Пол Маккартни пише книга за живота и кариерата си след "Бийтълс"

Легендарният музикант Пол Маккартни обяви, че на 4 ноември ще издаде книга, озаглавена „Wings: Историята на една група в бяг“, която ще проследи историята на бандата, с която Маккартни доминира музикалната сцена през 70-те години след разпадането на The Beatles.

Книгата, официално приписана на Пол Маккартни, всъщност съдържа разкази не само от него, но и от множество ключови фигури, свързани с Wings. Тя е редактирана от историка Тед Уидмър – бивш автор на речи в Белия дом за Бил Клинтън и автор на „Lincoln on the Verge: Thirteen Days to Washington“.

Книга и филм

Маккартни сподели в изявление: „Щастлив съм, че мога да се върна към времето на Wings и да преживея отново някои от нашите невероятни приключения чрез тази книга. Да започнеш от нулата след The Beatles изглеждаше като лудост. Имаше трудни моменти и често се питах дали постъпвам правилно. Но когато групата започна да се развива, осъзнах, че сме направили нещо специално. Wings успяха да докажат, че могат да бъдат страхотна група, да свирят пред огромни публики и да оставят своя отпечатък по различен начин.“

Издателите описват книгата като „създадена от над 500 000 думи, базирани на десетки часове интервюта с Маккартни и редица ключови фигури от неговото обкръжение“. Освен това, изданието включва над 100 редки и непубликувани досега фотографии.

Паралелно с излизането на книгата, режисьорът Морган Невил работи по документален филм, посветен на соловата кариера на Маккартни и работата му с Wings през 70-те години.

Първоначално книгата ще бъде издадена в САЩ чрез Liveright/W. W. Norton и Allen Lane/Penguin Press, като скоро след това ще последва и премиерата ѝ във Великобритания чрез Penguin/Allen Lane. Все още не е разкрит дизайнът на корицата.

Музикалното наследство на Wings

Маккартни и Wings оставиха дълбок отпечатък в музикалната индустрия, като издадоха девет албума, включително „Wings Wild Life“ (1972) и „Back to the Egg“ (1978). Единственият постоянен член на групата, освен Пол и Линда Маккартни, беше Дени Лейн. След 1980 г. и излизането на „McCartney II“, музикантът се завръща към соловата си кариера.

Сред най-емблематичните албуми на Wings се откроява „Band on the Run“ (1973), а парчето „Live and Let Die“ остава една от най-запомнящите се музикални теми в киното.

Въпреки че Маккартни все още не е написал официална автобиография, през 2021 г. издаде „The Lyrics: 1956 to the Present“ – мащабен труд, включващ анализи на избрани негови песни, представени в исторически и личен контекст.

С предстоящата книга „Wings: Историята на една група на бяг“ феновете ще получат уникален поглед към един от най-интересните периоди от кариерата на музикалната икона.