Принц Хари и Меган Маркъл се появиха неочаквано на премиерата на филма "Боб Марли: Една любов" (ВИДЕО)

Принц Хари и жена му Меган Маркъл се появиха изненадващо във вторник на премиерата на филма "Боб Марли: Една любов" в Ямайка, съобщава "People". Двамата минаха по червения килим, хванати за ръка в "Carib Theatre" в Кингстън.

Меган беше с черна рокля, а Хари с костюм без вратовръзка.

Meghan Markle and Prince Harry arrive at the hometown premiere of Paramount's biopic 'Bob Marley: One Love' in Jamaica. pic.twitter.com/SR90pw1jLA

Филмът, който тръгва по кината на 14 февруари, е с участието на Кингсли Бен-Адир в ролята на легендарния певец и Лашана Линч в ролята на съпругата му Рита.

"Боб Марли: Една любов" празнува живота и музиката на една икона, която вдъхнови поколения чрез своето послание за любов и единство, се казва в резюмето, предава dir.bg.

Meghan Markle and Prince Harry pose with the CEO of Paramount Pictures and Nickelodeon at the 'Bob Marley: One Love' premiere. pic.twitter.com/B80MhhgSw5