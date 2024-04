Принц Хари и Меган Маркъл стават продуценти

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще бъдат изпълнителни продуценти на два нови нехудожествени сериала на Netflix, посветени на начина на живот и поло.

Едното предаване ще изследва “радостта от готвенето, градинарството, забавленията и приятелството”, а другото ще даде “безпрецедентен достъп до света на професионалното поло”, съобщиха от Netflix.

Новите проекти ще бъдат направени от компанията на Хари и Меган - Archewell Productions, като Меган ще продуцира и двете предавания, а Хари ще работи по това за поло.

The Duke and Duchess of Sussex announced they are producing two new series for the streaming powerhouse, and one of them is a show curated by Markle herself. https://t.co/ENkpQxFJ6u