Деми Мур впечатли с лебедова рокля на премиера в Ню Йорк (ВИДЕО)

Деми Мур събра погледите на всички, като мина по червения килим, или да го кажем в стилистиката на роклята ѝ - се плъзна като изящен лебед за премиерата на "Feud: Capote vs. The Swans" във вторник вечерта в Ню Йорк.

61-годишната актриса, която играе в лимитирания сериал, в ролята на Ан Удуърд, направи фурор в Музея за модерно изкуство в бляскава черно-бяла рокля от "Balmain" - без презрамки, но с акценти от мъниста и пера, предава "People", цитиран от dir.bg.

Тя съчета визията с обувки на платформа, както се вижда в Instagram-a на нейния стилист Брад Горески. Актрисата носеше висящи обеци, гривни и пръстени от 18-каратово бяло злато от "Cartier".

