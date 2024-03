Дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур разкри, че е била диагностицирана с аутизъм (ВИДЕО)

Талула Уилис разкри, че миналото лято е била диагностицирана с аутизъм.

Дъщерята на Брус Уилис и Деми Мур сподели в Инстаграм старо видео, на което гали баща си по главата, докато върви с него по червения килим, и го озаглави: “кажи ми, че си аутист, без да ми казваш, че си аутист.”

View this post on Instagram

Един последовател похвали 30-годишната Талула за публикуването на клипа и я попита дали е била диагностицирана като дете, на което тя отбеляза, че това е “първият” път, в който споделя публично диагнозата си.

“Разбрах това лято и това промени живота ми”, отговори Талула, преди да се опише като “неврологична” в отделен коментар.

Разстройството от аутистичния спектър (РСА) е “широк спектър от състояния, характеризиращи се с предизвикателства в областта на социалните умения, повтарящото се поведение, речта и невербалната комуникация” според Autism Speaks.

Талула винаги е била откровена относно психическото и физическото си здраве, като наскоро сподели как възстановяването ѝ от анорексията понякога е било “неприятно".

„Имам интензивен момент на романтизиране на нездравословните времена и на това как се чувствах да се движа през деня с такова голямо тяло“, написа тя в Instagram миналия месец. „Просто исках да го изразя, защото знам (надявам се), че не съм сама.“

Tallulah Willis, 30, reveals she was recently diagnosed with autism: ‘Changed my life’ https://t.co/sngbrd916v pic.twitter.com/OijJnnUlyh