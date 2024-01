Мистериозно вещество от Луната има магнитни и отразяващи свойства

Ерозията не настъпва на Луната, както на Земята. Без атмосфера или тектонични плочи, лунната повърхност остава белязана от ударни кратери и покрита с прах – прах, който може да съдържа улики за магнитната история на нашия лунен спътник.

Екип от учени току-що откри някои странно отразяващи покрити с прах камъни в област на Луната, която вече е известна със своите особености, лунния вихър Reiner Gamma. Първо погрешно смятан за кратер, Reiner Gamma всъщност е плоско петно, което не хвърля сянка, но блести ярко на фона на тъмнината на обширна лунна равнина, наречена Oceanus Procellarum.

Смята се, че лунните вихри като Reiner Gamma се произвеждат от или поне са свързани с джобове от магнетизирани скали, които отклоняват частиците от слънчевия вятър. Учените смятат, че магнетизираният материал е защитен от слънчевия вятър, който затъмнява околните зони чрез химични реакции, създавайки завихряния, които са толкова изпъкнали, че могат да се видят от Земята, пише ScienceAlert.

Но други теории предполагат, че завихрянията може да са се образували поради взаимодействия между магнитни аномалии в лунната кора и електрически заредени фини прахови частици, издигнати от микрометеоритни удари. Възможно е също така завихрянията и магнитните полета да се образуват от струи материал, изхвърлен при удари от комети.

За да разберат по-добре тези взаимодействия, Отавиано Рюш, планетарен учен от университета в Мюнстер в Германия, и негови колеги прегледаха около един милион изображения на счупени скали, заснети от Lunar Reconnaissance Orbiter на НАСА, който обикаля Луната.

В кратера Reiner K близо до вихъра Reiner Gamma те забелязаха една скала, която отразява светлината по начин, доста различен от всички покрити с прах камъни, които бяха виждали.

„Разпознахме камък с отличителни тъмни зони само на едно изображение," обяснява Рюш, който ръководи първоначалното проучване от 2023 г. "Тази скала беше много различна от всички останали, тъй като разпръсква по-малко светлина обратно към слънцето, отколкото други скали."

Тези особени свойства подтикнаха изследователите да потърсят повече прашни камъни като него, използвайки изкуствен интелект, за да сортират странно изглеждащите камъни въз основа на размера и отразяващата способност. Алгоритъмът идентифицира около 130 000 възможности, половината от които изследователите разгледаха внимателно.

По-слабо отразяващите скали бяха локализирани близо до магнитната аномалия Reiner Gamma, но не всички скали в кратера Reiner K имат странните рефлектиращи способности.

