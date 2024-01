Бившата на Кание Уест твърди, че живее с призрак

Бившата приятелка на Кание Уест моделът Джулия Фокс разкри, че не само вярва в духове, но и има един в дома си. Тя обясни, че когато е обмисляла дали да купи новата си къща, е усетила, че има свръхестествени сили там, съобщи тя в интервю с Vulture.

"Имаше цял олтар посветен на духа, който живее в дома.", споделя тя за първия път, в който е посетила мазето на къщата." Тя разказва, че дори преди това е знаела, че там има свръхестествен обитател, защото всеки път щом е била в къщата, изживяването е било магическо, мистично и по случайност - винаги по време на пълнолуние.

"Вярвам в други измерения", допълни тя. Моделът заяви, че призракът, чието име е Красота, бди над нея и сина ѝ. "Тя е господарката на дома", обясни Фокс.

Животът привидно имитира изкуството, защото Фокс беше в Парк Сити тази седмица за филмовия фестивал Сънданс, за да рекламира новия си филм "Присъствие". Той е с участието на Фокс и Луси Лиу и проследява семейство, което се мести в нов дом, в който живеят свръхестествени същества, пише още "24 часа".

