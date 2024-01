Брад Пит мечтае за още едно дете

Таблоидът In Touch съобщава, че 60-годишният Брад Пит и половинката му - 34-годишната Инес де Рамон, мислят за бебе. Източник споделил пред репортери, че актьорът иска отново да се почувства баща, след като децата му и тези на Анджелина Джоли се отвърнаха от него заради развода му с майка им. "Връзката на Брад и Инес стана наистина сериозна: тя се премести при него и обсъждат да имат бебе. За някои това може да е шок, но близките им няма да се изненадат, ако тя вече е бременна", каза източникът, предава БГНЕС.

"Инес е на точната възраст, биологичният ѝ часовник тиктака. Брад е в по-добра форма от повечето мъже на неговата възраст. Те са отдадени един на друг и истински влюбени, като прекарват цялото си време заедно. Инес се чувства като у дома си в уединеното френско имение на Брад Château Miraval имението, за което Пит и Джоли се бориха в съда особено ожесточено", допълва вътрешният източник.

