Звездата от "Спасители на плажа", диагностицирана с рак на гърдата, съжалява, че си е сложила силикон

По-голямото не винаги е по-добро.

Звездата от "Спасители на плажа" Никол Егерт, която наскоро обяви диагнозата си рак на гърдата, разкри, че съжалява, че е легнала под ножа за уголемяване на бюста на 18 години.

„Гледам всички тези по-млади момичета, които го правят, и си мисля: „Боже, оставeте телата си на мира!“, каза тя пред People.

Егерт разкрива, че си е направила пластичната операция, защото се е чувствала неуверена и се е притеснявала от малките си гърди.

Тя не е била и физически, и психически подготвена да се снима по бански всеки ден.

Nicole Eggert says she regrets getting implants for ‘Baywatch’ at 18 after revealing breast cancer diagnosis https://t.co/7MwULi1Ao4 pic.twitter.com/EkzM8RgA1J

Актрисата, която също участва в ситкома от 80-те "Charles In Charge", каза, че не е имала представа, че е намерила място в "Спасители на плажа" и по онова време е смятала, че ще участва в втори сериал за гимназисти в Малибу.

„Това беше глупаво решение“, каза още тя.

52-годишният Егерт оттогава е претърпял серия от операции за уголемяване на бюста – дори и намаляване, което е документирано в E! шоу “Botched” през 2015 г.

Nicole Eggert opens up about getting breast implants at 18 while starring on Baywatch: 'I look at all these younger girls doing it and think, 'God, leave your bodies alone!' https://t.co/vryghxMMEy