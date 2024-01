Звезда от "Спасители на плажа" е диагностицирана с рак на гърдата

Звездата от "Спасители на плажа" Никол Егерт е диагностицирана с рак на гърдата.

Актрисата, известна като Съмър Куин в хитовия телевизионен сериал от 1990 г., усетила "ужасна болка" в лявата гърда през октомври и напълняла с 12 килограма за три месеца.

"Веднага отидох при личната си лекарка, която каза, че трябва да си направя изследвания", разказва Егърт.

Наложило ѝ се да чака цял месец - до края на ноември - защото никъде нямало свободни лекари.

‘Baywatch’ star Nicole Eggert, 51, diagnosed with breast cancer: ‘I’m just doing everything I can not to spiral’ https://t.co/Qj2zxHumps pic.twitter.com/GbT8i3bkhF