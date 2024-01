Ким Кардашиян ще продуцира и ще участва в документална поредица за Елизабет Тейлър

Ким Кардашиян се готви да разкаже историята на холивудската легенда Елизабет Тейлър. В прессъобщение в понеделник BBC Arts обяви, че готви продукцията на документална поредица от три части за Елизабет Тейлър от продуцентската компания Passion Pictures.

Според изданието, 43-годишната Кардашиян ще бъде изпълнителен продуцент на сериала, който е условно озаглавен "Елизабет Тейлър: Бунтарката-суперзвезда", заедно с Кари Лиа и Хамиш Фъргюсън.

„Елизабет Тейлър беше безапелационно себе си, боец," казва Ким Кардашиян за носителката на Оскар в изявление. "Тя е доказателство, че можете да продължите да се развивате и променяте и да имате различни глави в живота си - тя проправи пътя за всички нас, които дойдохме след нея следвайки този план.”

Поредицата „ще включва детайли и истории от тези, които са я познавали най-добре, включително членове на семейството на Елизабет Тейлър, приятели и колеги от цялата ѝ звездна кариера," се казва още в съобщението.

Също така поредицата ще направи зрителите съпричастни на трансформиращото пътешествие на Тейлър от дете-звезда до „най-добре платената актриса в света“ и ще предостави нов ъгъл на нейната история чрез "нечувани досега аудиозаписи, интервюта и невиждани телевизионни кадри".

Ким Кардашиян ще бъде съществена част от поредицата, защото тя беше човекът, който проведе последното интервю на Елизабет Тейлър, преди да почине от сърдечна недостатъчност на 79-годишна възраст на 23 март 2011 г.

Елизабет Тейлър се появява в първия си филм, комедията There's One Born Every Minute през 1942 г. на 9-годишна възраст. През дългата си десетилетия кариера тя е номинирана пет пъти за Оскар в категорията за най-добра актриса и печели отличието два пъти — през 1961 г. за изпълнението ѝ в драмата "Бътърфийлд 8" и отново през 1967 г. за работата ѝ в "Кой се страхува от Вирджиния Улф?".

Личният живот на Тейлър беше изключително бурен и следен неотлъчно от таблоидите през цялата ѝ кариера. Тя е била омъжена осем пъти през живота си за седем различни мъже и се е борила със зависимостта.

В изявлението си относно предстоящия сериал, BBC arts обеща, че филмът ще даде на актрисата „признанието, което тя напълно заслужава, ще разкрие всичките ѝ превъплъщения: като актьор, бунтар, бизнес магнат и активист, за да покаже как Тейлър създаде скицата на съвременна знаменитост."

„Уникален талант и истинско светило, ние сме изключително развълнувани да изследваме нейния необикновен живот и трайно наследство," каза Хамиш Фъргюсън.