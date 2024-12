Джейми Лий Къртис ще е новата Джесика Флетчър в римейк на култовия сериал „Убийство по сценарий“

Холивудската актриса Джейми Лий Къртис е в центъра на слуховете, свързани с предстоящ филмов римейк на обичания телевизионен сериал „Убийство по сценарий“. Според информация от престижни медии, 66-годишната актриса е фаворит за ролята на Джесика Флетчър – героинята, която бе изиграна от покойната Анджела Лансбъри в оригиналната поредица.

Сериалът, който се излъчваше цели 12 сезона от 1984 до 1996 година, завладя сърцата на зрителите с образа на авторка на криминални романи, която се превръща в детектив-аматьор. През годините Лансбъри участва в над 200 епизода и четири телевизионни филма, базирани на поредицата. След нейната смърт през 2022 година, феновете на сериала запазиха любовта си към легендарната актриса и нейния емблематичен персонаж.

Според източници като Daily Record, Джейми Лий Къртис е „топ изборът“ за ролята. Deadline също потвърждава, че актрисата е в ранни преговори за проекта, докато Variety изтъква, че интересът към римейка е повлиян от успеха на съвременни криминални филми като „Вади ножовете“ и поредицата за Еркюл Поаро на Кенет Брана.

