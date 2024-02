Елизабет Мос от "Историята на прислужницата" чака първото си дете на 41 г. (ВИДЕО)

Актрисата Елизабет Мос потвърди, че е бременна с първото си дете. 41-годишната блондинка, която е носителка на наградата "Еми" за главната си роля в сериала "Историята на прислужницата", потвърди щастливата новина, че ще става майка, по време на гостуването си в ток-шоуто на Джими Кимъл, пише dir.bg.

Още с влизането ѝ в тв студиото, Елизабет беше посрещната от водещия с въпроса: "Бременна ли си или просто си невероятно отдадена актриса?" На което Мос, чието коремче вече е наедряло, отговори: "По малко и от двете."

Актрисата сподели, че бременността ѝ преминава сравнително леко, заради което се чувства истинска късметлийка.

Тъй като Елизабет е доста потайна по отношение на личния си живот, не споделя открито нито кой е бащата на бебето, нито кога точно е терминът ѝ.

Elizabeth Moss has announced her first pregnancy on Jimmy Kimmel Live #Elizabethmoss #jimmykimmellive pic.twitter.com/lhoeis23Os