Роби Уилямс се кани да си купи футболен отбор?

Британският певец Роби Уилямс планира да купи футболен клуб и дори се говори, че подготвя риалити шоу за него.

49-годишният артист открай време е фен на футболния клуб "Порт Вейл". Британското издание Mirror предава, че Роби може да тръгне по стъпките на актьора Райън Рейнолдс, който заедно с неговия колега, Роб Макелхенни, купиха "Рексъм" през ноември 2020 г.

Подобно на Райън и Роб, които участват в спортната документална поредица "Добре дошли в Рексъм", разказваща за съдбата на клуба, Роби също може да се появи пред камерата, ако вземе "Порт Вейл". Говори се също, че така клубът би имал повече надежди за успех в лигата. Все пак именно това се случи с "Рексъм", след като бяха придобити от холивудската звезда. Mirror допълва, че по този начин британецът ще провокира огромен интерес към клуба.

Some days your job just isn’t a job. It’s an honour and a joy!



Delighted to welcome @robbiewilliams back home to @OfficialPVFC last night where he became Club President

Grateful for everything he does for PVFC & that he’s always there for me when I need him - a great friend Cx pic.twitter.com/y7G7F7owqb