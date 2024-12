Кристофър Нолан бе посветен в рицарство от крал Чарлз III (СНИМКИ)

Влиянието на Кристофър Нолан върху съвременното кино е безспорно, а през 2023 г. режисьорът получи първия си "Оскар" за най-добър режисьор с филма "Опенхаймер". Творбата, която реализира приходи от близо 1 милиард долара в световен мащаб, не само остави значителен отпечатък, но дори впечатли кралски особи.

На 18 декември Кристофър Нолан и съпругата му, продуцентката Ема Томас, бяха удостоени с високи отличия в Бъкингамския дворец. Режисьорът на "Интерстелар" беше посветен в рицарство, а Томас получи дама на Ордена на Британската империя за техния принос към киноиндустрията, включително заглавия като "Тъмният рицар" и "Опенхаймер". Според изданието The Independent, Нолан сподели, че крал Чарлз III е гледал "Опенхаймер" и е останал впечатлен.

След церемонията британският режисьор изрази радостта си от срещата с краля, като отбеляза, че е било "изключително специално" да получат честта заедно със съпругата му. Той също така подчерта, че е щастлив от факта, че монархът е запознат с работата му.

„Много приятно беше да разбера, че той познава нашата работа и е запознат с нея. Сподели, че се надява това признание да ме насърчи да създавам още филми,“ разказа Нолан. Той допълни, че крал Чарлз му е споделил впечатленията си от "Опенхаймер" и изразил своето одобрение.

