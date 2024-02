Крал Чарлз III беше забелязан за пръв път след операцията (СНИМКИ)

Британският крал Чарлз III направи първата си публична изява след изписването от болницата. Кралят и кралица Камила бяха забелязани, докато отиват на неделната църковна служба в църквата Св. Мария Магдалена в Сандрингам, предава Дарик.

Това се случва пет дни след като кралят напусна лондонската болница, в която беше приет на 26 януари за операция на простатата. От Бъкингамският дворец съобщиха, че Чарлз Трети е пренасрочил няколко предстоящи ангажимента, за да си осигури период на възстановяване "насаме".

🆕 King Charles and Queen Camilla arrive to attend a Sunday church service at St Mary Magdalene Church in Sandringham. pic.twitter.com/PhNCsLF8D2