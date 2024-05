ВИДЕО показва как Шон „Диди“ Комбс напада и удря бившата си приятелка Каси

Наскоро публикувано от CNN видео показва как Шон „Диди“” Комбс удря и рита певицата Касандра Вентура – бившата му приятелка – в коридора на хотел през 2016 г.



Въпросният видеоклип илюстрира по възможно най-нагледния начин един от побоищата, за които се твърди и е описан в делото на Вентура, което Комбс категорично отрече.

В кадрите, получени от CNN, Комбс се вижда да излиза от стая в хотел InterContinental в квартал Century City в Лос Анджелис, докато държи кърпа около кръста си. Той тича по коридора след Вентура, хваща я за тила и я хвърля на пода близо до асансьорите.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV