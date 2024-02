На 32 години почина една от най-красивите актриси в Боливуд

Почина една от най-красивите актриси в киното. Тя си отиде само на 32 години след скоротечен рак.

За шокиращата смърт на звездата на Боливуд Пунам Панди светът научи от нейния мениджър, потвърдил тъжната вест.

Пунам, която беше смятана за една от най-красивите актриси в Боливуд, почина след битка с рак на шийката на матката, пише "Телеграф".

Панди е родена в Канпур през 1991 г. и започва кариерата си на модел през 2010 г., а три години по-късно дебютира в боливудския филм "Наша". Тя се появява във филмите "Love is Poison", "Malini & Co" и "The Journey of Karma" заедно с успешна кариера на модел.

„Тази сутрин е трудна за нас. Загубихме нашата любима Пунам от рак. В този момент на скръб, молим за вашето уединение, докато помним всичко, което споделихме с нея“, гласи публикация от нейния екип в Instagram.

При рака на маточната шийка, както и при всички останали заболявания, големият проблем е, че жените реагират късно, чакайки тялото им да сигнализира, че нещо не е наред.

Ранният рак на шийката на матката, както и предшестващите го премалигнени лезии, обикновено не са придружени от никакви симптоми.

Спонтанно или контактно кървене, т.е. кървене след полов акт, се появява в по-късните стадии на заболяването“, отбелязва лекарят и съветва:

„Гинекологичният преглед и PAP тестът са най-простите начини за откриване на проблема дори в етапа, когато е лечим“, припомнят специалистите.