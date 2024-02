Крал Чарлз III пусна първо изявление след новините за рака

Британският крал Чарлз Трети отправи първото си публично изявление, което благодари за показаната от обществеността подкрепа, след като му бе поставена диагноза рак, предадоха световните агенции.

"Бих искал да изразя своите най-сърдечни благодарности за многобройните послания в моя подкрепа и пожелания за бързо възстановяване, които получих в последните дни", казва монархът в изявлението.

"Както всички страдащи от ракови заболявания знаят, подобно мило отношение е най-голямото успокоение и насърчение. Наистина е разчувстващо да чуя, че споделянето на моята диагноза е помогнало за нарастването на обществената съпричастност и е осветлило работата на всички организации, подкрепящи онкоболните и техните семейства във Великобритания и по целия свят. Моето доживотно възхищение за неуморните им грижи и отдаденост е още по-голямо сега, когато сам преживявам това", се казва още в изявлението на краля.

A thank you message from His Majesty The King.



Link to full message on the website: https://t.co/BPvxagD179 pic.twitter.com/wAY5XWLLEo