Битката с рака направи Кейт Мидълтън по-религиозна

Кейт Мидълтън се е фокусирала повече върху вярата си по време на битката си с рака. Според книгата на кралския биограф Робърт Хардман „Чарлз III: Новият крал. Нов двор. The Inside Story“, 42-годишната принцеса на Уелс се е „задълбочила повече“ във вярата си, след като е била диагностицирана с рак и е преминала през химиотерапия. Кейт разкри диагнозата си през март, припомня Vesti.bg.

Съпругът ѝ принц Уилям обаче „е съвременен млад мъж“, според тези, които го познават добре. Той „се смущава от някои аспекти на церемониала и религията“, се казва в откъса, публикуван от Daily Mail. За разлика от него бащата на принц Уилям, крал Чарлз III, описва вярата си като „дълбоко вкоренена“ в Англиканската църква, след като става монарх, и от десетилетия е световен защитник на религията. В същото време покойната кралица Елизабет беше известна с твърдите си християнски убеждения.

Kate Middleton Has Become ‘More Interested’ in Faith Since Her Cancer Diagnosis: Report https://t.co/f25LjXHIvK