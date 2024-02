Крал Чарлз III и Камила се завърнаха в Лондон за лечение на рака (СНИМКИ)

Крал Чарлз се завърна в Лондон с кралица Камила за пръв път след диагнозата от рак.

75-годишният монарх и съпругата му бяха заснети в задната част на кола, докато двамата бяха откарани до Кларънс Хаус, официалната резиденция на краля, във вторник сутринта.

Кралят се е върнал в Лондон за текущите си процедури за лечение на рака и срещи с персонала на двореца.

Завръщането на краля в Лондон идва, след като той и Камила присъстваха на църковна служба в църквата "Света Мария Магдалена" в Сандрингам, Норфолк в неделя. Чарлз помаха на фотографите, докато вървеше към църквата заедно със съпругата си. Това беше първото му публично излизане, откакто започна лечението си от рак миналата седмица.

