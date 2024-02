Принц Хари „лети” с 99 км/ч на писта по бобслей (ВИДЕО+СНИМКИ)

Принц Хари се спусна с 99 км/ч с бобслей по писта, включена в програмата на игрите "Инвиктус" в канадския курорт Уислър догодина, и каза, че всеки трябва да направи това, предаде АП.

Хари е в Уислър, Британска Колумбия, със съпругата си Меган, за да се срещне със спортисти, които са на тренировъчен лагер и да рекламира игрите за военни ветерани инвалиди, които той основа, след като служи в Афганистан.

Това е една от най-бързите писти за бобслей в света. Хари се спусна два пъти по нея, след като беше инструктиран.

Игрите "Инвиктус" във Ванкувър и Уислър през 2025 г. за първи път включват зимни спортове.

Когато принцът завърши първото си спускане, му помогнаха на слезе от бобслея. Той свали каската си и с усмивка каза, че "всеки трябва да направи това задължително".

Съпругата му Меган го чакаше в долната част на пистата след двете му спускания. Имаше и медицински екип в готовност.

Harry: “Let’s keep going till the sun goes down”



Supporter: “Meghan you godda go!”



Princess Meghan: “No Way!” lol



Harry: “You Go!”



Prince Harry and Meghan The Duke and Duchess of Sussex humor is everything❤️



I see why these stanking h@es mad.#InvictusGames #HarryandMeghan pic.twitter.com/zLrIv2ZWPQ